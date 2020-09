Coronavirus in Puglia: 76 nuovi casi, 4 nel leccese. Nessun nuovo decesso

Resta stabile la curva dei contagi in Puglia, fotografata giorno dopo giorno dal bollettino epidemiologico basato sulle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Continuano a registrarsi soprattutto casi collegati a positivi già noti e rientri dall’estero. A fronte di 3.764 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, sono 76 i casi di persone positive al Covid-19 per la giornata del 12 settembre, di cui 4 in provincia di Lecce. Per fortuna, non sono stati registrati decessi nel bollettino odierno. Con i casi odierni, gli attuali positivi della Regione salgono a 1599.

La maggior parte dei casi, ancora una volta, si contano nel barese. Dei 47 positivi individuati nella provincia di Bari, ben 36 sono contatti stretti di casi già noti e sotto sorveglianza. Per i restanti 11, il Dipartimento di prevenzione della ASL ha avviato le indagini epidemiologiche per individuare l’origine e ricostruire la catena dei contagi.

Sono 3 i casi registrati nella provincia di Brindisi: il primo caso è un rientro dalla Grecia, mentre il secondo riguarda una dipendente dell’azienda di Polignano a Mare dove è stato registrato un focolaio di contagi qualche giorno fa. Il terzo caso, invece, è un tampone di controllo.

Dei 2 casi registrati in provincia Bat, 1 è un contatto stretto di un positivo registrato nei giorni scorsi mentre per l’altro sono in corso le indagini epidemiologiche. Nel foggiano, invece, si contano 12 casi, tutti collegati a casi già noti.

La provincia di Lecce conta 4 casi: uno di loro era già in isolamento perché aveva avuto contatti con un positivo nei giorni scorsi; uno è un rientro dalla Romani e un altro dall’Albania; l’ultimo dei 4 casi, invece, è un residente accertato con lo screening prima di una prestazione sanitaria. Per quest’ultimo caso sono in corso le indagini epidemiologiche.

Nel tarantino, infine, sono 7 i nuovi casi, tutti riconducibili a pazienti appartenenti a nuclei di congiunti positivi già riscontrati in precedenza.