Coronavirus, 89 positivi in Puglia. 2 in provincia di Lecce

Alla vigilia della riapertura delle scuole, la guardia in Puglia resta alta e la Regione – come ha spiegato l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, nuovo assessore alla sanità – si prepara a gestire i casi di infezione da Coronavirus che potrebbero scoppiare in classe. Per ora, la curva dei contagi resta stabile.

Nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico che monitora, giorno dopo giorno, la situazione Covid la conta dei nuovi casi cambia poco. Ieri, su più di 4.500 tamponi processati erano stati scoperti 67 casi. Oggi, su 4014 test sono stati registrati 89 casi positivi: 29 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 11 nella provincia BAT, 35 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione.

La casella dei decessi conta due morti: 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 385490 test. 4.426 sono i pazienti guariti. 2.222 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.231, così suddivisi: