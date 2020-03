Coronavirus, primo caso a Cavallino: positivo il dipendente di un Caseificio

Sarà difficile tenere il conto del numero di contagi in Salento. L’aumento dei casi era atteso se – come ha ripetuto spesso il Governatore Michele Emiliano – il picco al Sud e in Puglia deve ancora venire (è previsto per fine marzo/inizio di aprile). L’unica cosa importante in questo momento per combattere la pandemia è frenare, rallentare la diffusione del Coronavirus. Restare in casa e limitare i contatti sociali restano le sole armi a disposizione per spezzare la catena dei contagi.

In attesa di vedere gli effetti delle restrizioni sui numeri del bollettino quotidiano, come detto, i casi continuano ad aumentare. Questa volta è toccato ad un noto caseificio di Cavallino informare e rassicurare i suoi clienti dopo la ‘scoperta’ che un dipendente è risultato positivo.

«La trasparenza e il rispetto sono al centro del nostro lavoro quotidiano – si legge sulla pagina facebook – per questo vi annunciamo che il punto vendita resterà chiuso fino a giovedì per sanificare gli ambienti dopo che un nostro collaboratore è risultato positivo al covid-19».

Chi ha acquistato i prodotti dal Caseificio non deve aver paura: il dipendente non ha avuto alcun tipo di contatto con la clientela, in quanto addetto alla produzione. Come prassi vuole, ora toccherà rintracciare tutti i suoi contatti stretti.

Ora, come prassi vuole, i 6 colleghi che hanno avuto contatti stretti con il dipendente del caseificio risultato positivo al coronavirus, sono stati messi in quarantena assieme al titolare dell’azienda. Uno dei lavoratori è di Lizzanello e il sindaco Fulvio pedone ha voluto fargli sentire la sua vicinanza con un messaggio su Facebook tranquillizzando anche la città.

Le dichiarazioni del Sindaco di Lizzanello

‘Il dipendente di un nostro caseificio locale, questa mattina è stato dichiarato positivo al Coronavirus. Si tratta di un uomo, non nostro residente, che aveva interrotto l’attività lavorativa dal 6 marzo us. Il titolare dell’azienda, appresa la notizia del contagio, ha prontamente attivato tutte le misure necessarie disponendo, tra l’altro, la sanificazione degli ambienti di lavoro. È stata disposta dal servizio di prevenzione della ASL la quarantena fiduciaria di altri 7 dipendenti, compreso il titolare. Questi ultimi stanno bene e non hanno alcun sintomo. Dei sei dipendenti solo uno è un nostro concittadino ed anche lui ha assunto tutte le misure di cautela previste. Allo stato non ci sono controindicazioni con riferimento ai prodotti caseari immessi in commercio. Facciamo gli auguri di una pronta guarigione al giovane casaro e mandiamo un forte in bocca al lupo a Daniele ed ai suoi dipendenti in quarantena fiduciaria’.