Coronavirus, 83 nuovi casi in Puglia che sfiora i 3mila attuali positivi

Guardia alta in Puglia e riflettori puntati sulla curva dei contagi che resta stabile in attesa di “calcolare” quali saranno gli effetti sull’andamento dell’epidemia della riapertura delle scuole. Il ritorno tra i banchi è un alto step da superare dopo il turismo e la campagna elettorale. Anche i numeri di ieri, molto simili a quelli di marzo – sono stati 151 i positivi scoperti su poco meno di 3.500 tamponi – devono essere letti come ha spiegato Antonio Sanguedolce, Direttore Generale della Asl di Bari, provincia che ha contato il maggior numero di casi come un “riallineamento dei dati epidemiologici relativi ad alcuni focolai sotto sorveglianza sanitaria”. In poche parole, molti positivi sono i cosiddetti «contatti stretti» cercati con il lavoro di tracciamento dei Dipartimenti di Promozione della Salute che, come in una “caccia al tesoro” cercano i contagiati nella cerchia dei casi già scoperti.

Nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico della Regione, invece, su 1.417 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 83 casi positivi. 29 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 25 nella provincia BAT, 27 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto (due casi di ieri di provincia non attribuita sono stati attribuiti oggi) che conta anche un decesso.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 426.286 test. Sono 4.762 i pazienti guariti. 2.956 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.317, così suddivisi:

3.327 nella Provincia di Bari

762 nella Provincia di Bat

780 nella Provincia di Brindisi

1.988 nella Provincia di Foggia

822 nella Provincia di Lecce

574 nella Provincia di Taranto

62 attribuiti a residenti fuori regione

2 provincia di residenza non nota (2 casi di ieri non attribuiti sono stati attribuiti oggi).

Focolaio in una residenza per anziani nel foggiano

Come ha spiegato il Direttore Generale, Vito Piazzolla la ASL di Foggia è impegnata nel monitoraggio del focolaio scoppiato in una residenza per anziani nel comune di Ascoli Satriano. «Il Servizio di Igiene – ha dichiarato il DG — ha già sottoposto a tampone tutti gli ospiti e gli operatori della struttura. Sono risultati positivi 15 ospiti sui 23 presenti e 7 operatori sui 14 complessivi. Tutti sono stati presi in carico dalla ASL Foggia».

«Per 4 degli ospiti – ha concluso Piazzolla – si è reso necessario il ricovero ospedaliero. È in corso una ulteriore verifica del rispetto degli standard di sicurezza adottati nella struttura».