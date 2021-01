Coronavirus: 1.581 contagi in Puglia, 158 in provincia di Lecce. Calano i ricoveri

In Puglia (e non solo) il virus non ha allentato la sua morsa, continua a circolare come dimostrano alcuni focolai scoppiati qua e là che hanno fatto aumentare la conta dei positivi. Sotto i riflettori non c’è solo l’andamento della curva dei contagi tutt’altro che in discesa. Bisogna considerare anche l’Indice Rt, il parametro che calcola quanti contatti stretti una persona può infettare e che rischia di far finire la Regione in zona arancione ora che il Governo ha abbassato le soglie. E, per finire, ci sono gli effetti delle restrizioni previste dal Decreto Natale, ancora poco chiari.

Tutti fattori che hanno spinto il Governatore Michele Emiliano a scegliere la strada della prudenza sul tema delicato della scuola, emanando una ordinanza che prevede la Didattica Digitale Integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Almeno fino al 15 gennaio, insomma, la linea sarà quella del “rigore”.

La fotografia di oggi – riportata nel bollettino epidemiologico della Regione – parla di 1581 positivi scoperti nelle ultime 24 ore su più di 10mila test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, 10.037 per la precisione. I casi sono così divisi: 598 in provincia di Bari, 149 in provincia di Brindisi, 190 nella provincia BAT, 188 in provincia di Foggia, 158 in provincia di Lecce, 293 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 23 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un decesso di un residente in provincia Bat precedentemente registrato è stato riattribuito.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.085.419 test. 40.345 sono i pazienti guariti. 54.028 sono i casi attualmente positivi, di cui 1536 ricoverati in Ospedale. Ancora un calo rispetto a ieri, quando la conta delle persone presenti nei reparti Covid si era fermata a 1.553.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 96.946, così suddivisi:

37.534 nella Provincia di Bari

11.080 nella Provincia di Bat

7.053 nella Provincia di Brindisi

21.126 nella Provincia di Foggia

7.607 nella Provincia di Lecce

11.911 nella Provincia di Taranto

538 attribuiti a residenti fuori regione

97 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 6.1.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/BpSTL