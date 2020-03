A spasso in paese o in giro in auto, ma senza motivi validi: tanti (ancora) finiscono nei guai

I numeri delle ultime 24 ore di controlli parlano chiaro. C’è ancora tanta, troppa gente che non rispetta le regole imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per limitare la diffusione del Coronavirus. «Restare in casa» è il consiglio da seguire per spezzare la catena dei contagi, ma c’è chi esce senza avere giustificazioni valide. O almeno non è in grado di fornirle quando viene sorpreso dai Carabinieri. Anche nella giornata di ieri, 24 marzo 2020, gli uomini dell’Arma sono scesi in strada per monitorare cosa accade nei territori di competenza.

Il bilancio

I Carabinieri della compagnia di Tricase hanno controllato 82 persone e 74 veicoli. 11 sono stati i ‘furbetti’ trovati fuori dalle loro abitazioni in mancanza di comprovate esigenze e deferiti in stato di libertà.

Anche i colleghi della compagnia di Campi salentina, nei servizi finalizzati all’osservanza del decreto, hanno controllato 139 persone e 68 veicoli. In questo caso sono stati 32 i ‘trasgressori’ finiti nei guai perché sopresi fuori dalle proprie abitazioni senza essere in grado di fornire spiegazioni ai militari che hanno chiesto lumi.

Gli uomini della compagnia di Lecce hanno controllato, invece, 85 persone e 44 veicoli controllati. Il numero dei deferiti in stato di libertà si è fermato a 23.

Luci accese sul territorio di competenza anche da parte dei Carabinieri della compagnia di Casarano. Nel corso dei servizi mirati sono stati controllati 84 veicoli e 115 soggetti. Sono state deferite in stato libertà 43 persone. Anche in questo caso tutti pizzicati a spasso senza motivo.

La conta dei Carabinieri della compagnia di Gallipoli, invece, si ferma a 24 persone deferite in stato di libertà. Durante il controllo dei militari, le giustificazioni che hanno raccontato per motivare gli spostamenti sono state poco convincenti.

I colleghi della Compagnia di Maglie hanno controllato 114 persone e 41 veicoli. Sono state deferite in stato di libertà 18 persone che circolavano per strada senza motivo.