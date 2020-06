Coronavirus, in Puglia contagi vicini allo zero: 1 solo caso in provincia di Brindisi

Numeri sempre più rassicuranti in Puglia che ieri, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, ha chiuso la giornata con zero nuovi contagi e zero decessi. Il caso di Coronavirus, scritto nero su bianco nel bollettino epidemiologico, non è stato confermato. Come spiegato all’Ansa da ‘fonti sanitarie’, infatti, l’inferiera dell’Ospedale Venere di Bari risultata positiva ad un primo test per l’infezione è stata sottoposta ad un secondo tampone, con esito negativo.

Nell’aggiornamento di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, la conta dei nuovi casi si ferma ancora una volta a uno, in provincia d Brindisi.

Dopo lo 0 di ieri, però, si registra un nuovo decesso, per un 526 vittime. I guariti, invece, sono 3.373, dei quali 84 nella giornata di oggi. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 613 (85 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 4.512, così divisi: