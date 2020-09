Coronavirus, 90 nuovi casi in Puglia. 9 in provincia di Lecce

Guardia alta in Puglia per cercare di mantenere stabile la curva dei contagi. A pesare sull’andamento dell’epidemia sono i focolai scoppiati nella Regione, come quello in provincia di Brindisi partito da un matrimonio e che conta, tra i contagiati, anche un bambino che frequenta un asilo nido. Di conseguenza, si è allargato il numero delle persone in isolamento domiciliare tra gli invitati al ricevimento e i piccoli compagni di scuola, in attesa della conferma dei tamponi risultati negativi. Positivo al coronavirus e in quarantena anche Raffaele Fitto e la moglie, entrambi asintomatici. Tutti casi che incidono sulla conta riportata nel bollettino, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento di promozione della Salute, Vito Montinaro.

Nell’ultimo aggiornamento del report, su 3299 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 90 casi positivi: 23 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia BAT, 36 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

C’è anche un decesso in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 392.912 test. 4.498 sono i pazienti guariti. 2.309 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.394, così suddivisi: