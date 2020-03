Coronavirus, due casi a Gagliano del Capo. Il Sindaco: “rispettate le regole e restate a casa”

Come spesso accade da quando l’emergenza Coronavirus ha toccato da vicino anche il Salento sono state tante le ‘notizie’ circolate sui social che parlavano di casi positivi a Gagliano del Capo, mai ‘istituzionalmente’ confermati. Voci spesso contrastanti che sono rimbalzate anche su whatsapp, mai verificate.

Questa volta è il sindaco della cittadina del Capo di Leuca, Carlo Nesca ad informare i cittadini che si sono registrati i primi due contagi, marito e moglie: uno asintomatico, l’altro con sintomi in regressione. Secondo quanto trapelato, la coppia era in isolamento dopo essere tornata da Milano. Come ormai protocollo di sicurezza impone, sono stati sottoposti al controllo del personale sanitario dell’Ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina.

Ora, la Asl sta cercando di ricostruire la probabile catena di contagio, rintracciando tutte le persone che sono state a stretto contatto con i positivi al Covid-19.

Informare gli abitanti è anche un modo per evitare la circolazione di bufale e fake-news che, in questo momento delicato, non aiutano a mantenere la calma. La cosa importante è rispettare le ‘regole’ per evitare l’aumento dei contagi come ricordato dallo stesso primo cittadino. «La priorità assoluta – si legge nella comunicazione del Sindaco – è quella di contenere la diffusione del virus. Ed in questa battaglia tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte responsabilmente evitando i luoghi affollati, limitando le nostre relazioni sociali a quelle indispensabili, restando a casa il più possibile ed attenendosi sempre alle prescrizioni contenute nei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, opportunamente divulgate dai nostri canali comunicativi (sito istituzionale, pagina facebook e manifesti)»

L’amministrazione sta lavorando a stretto contatto con gli organi preposti per mettere in campo tutte le azioni di sostegno che dovessero rendersi necessarie e opportune.