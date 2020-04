Coronavirus, tutti i tamponi sul personale medico e sanitario sono negativi. Minerva “non abbassiamo la guardia”

In attesa di conoscere l’ultimo bollettino della regione Puglia con i nuovi casi resta il numero dei positivi dell’ultimo aggiornamento fermo a un solo positivo in Salento. Un dato che fa ben sperare che la curva disegnata dai contagi stia iniziando la sua discesa. In linea con il trend provinciale, anche nel comune di Gallipoli si può parlare di buone notizie come si legge in una nota del primo cittadino, Stefano Minerva che, trascorsa Pasqua, ha voluto tracciare un bilancio della situazione nella Città Bella.

I tamponi effettuati, giornalmente, sul personale medico e sanitario ad oggi sono risultati sempre negativi, si legge in una nota a firma del Sindaco. Nelle scorse settimane, aveva destato non poca preoccupazione la situazione scoppiata al “Sacro Cuore”, dove alcuni test su medici, infermieri e pazienti erano risultati positivi, tanto da rendere necessario un piano per sanificare e mettere in sicurezza l’Ospedale.

«Questo vuol dire che le misure adottate, gli sforzi chiesti ai cittadini, le accortezze – talvolta estreme – osservate hanno portato a questo grande risultato. Non possiamo ancora dire che il pericolo sia scampato ed è per questo motivo che non abbassiamo la guardia e continuiamo con tutte le azioni di prevenzione e sicurezza. Ancora piccoli sforzi, preserviamo la nostra salute» ha dichiarato Minerva.

Non abbassare la guardia è più che mai importante in questo periodo in cui si cominciano ad intravedere i primi effetti delle misure di contenimento imposte con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per evitare la diffusione del Coronavirus.

«Le buone notizie non terminano qui: due cittadini gallipolini, risultati positivi qualche settimana fa, dunque ricoverate presso i centri specializzati, sono tornate a casa ieri, in ottime condizioni» ha concluso il Sindaco.