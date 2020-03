Coronavirus, altri quattro test positivi: chiuso per un giorno il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gallipoli

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli resterà chiuso per un giorno. Il tempo tecnico necessario per permettere alla task force la sanificazione degli ambienti. «Dobbiamo avere pazienza, non possiamo saltare questo passaggio» ha dichiarato sulla sua pagina Facebook il primo cittadino Stefano Minerva che, questa mattina, ha incontrato il personale di Sanita Service preoccupato per la situazione che si vive nel nosocomio della Città Bella dopo la ‘scoperta’ di una serie di contagi a catena. Nelle scorse ore, infatti, altri quattro tamponi sono risultati positivi, tutti tra il personale sanitario.

Bloccare la diffusione del virus è diventata una corsa contro il tempo. Bisogna ricostruire la catena dei contatti, con gli addetti ai lavori, e riportare la sicurezza tra le mura dell’Ospedale. Porte chiuse, quindi, partendo dal Pronto Soccorso. E, a turno, toccherà anche a tutti gli altri reparti per garantire la salute dei pazienti e del personale.

«La situazione è molto complicata, ma non per questo mi arrendo» ha dichiarato il Sindaco chiedendo, ancora una volta con fermezza, che tutti i lavoratori siano sottoposti al tampone. «Insisterò affinché vengano svolti velocemente tutti i test e “blindare” il virus. Questa è una promessa» ha detto.

Nelle scorse ore, i pazienti negativi erano stati dimessi. Quelli che hanno ‘clinicamente’ bisogno di cure, invece, sono stati trasferiti. Un passaggio necessario per chiudere il reparto di medicina e procedere alla sanificazione dei locali. I degenti positivi sono stati accompagnati all’Ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce.