Galatina, positiva al Coronavirus dopo un matrimonio. In quarantena gli invitati alla cerimonia

Nuovo caso di Coronavirus nel Salento. È una donna di Collemeto, frazione di Galatina, ad essere risultata positiva al tampone dopo aver preso parte a un matrimonio civile celebrato da un cittadino delegato presso un noto hotel di Galatina lo scorso 7 marzo. Al momento sono in corso le indagini epidemiologiche per accertare l’eventuale rete dei contatti, mentre la Asl ha provveduto a mettere in quarantena gli invitati. Lo staff dell’hotel non è, invece, in quarantena, come precisato dalla reception.

Alla data dei fatti non vi era alcun divieto di svolgimento degli eventi a patto del rispetto del metro di distanza tra le persone. “Prova ne è che avendo a cuore la salute dei miei collaboratori quanto meno al pari dei 70 invitati ho chiesto conforto alle autorità locali prima di dare il via libera”, afferma il titolare della struttura alberghiera. “Preciso che ospitare il rito civile di un matrimonio una volta data la disponibilità è un impegno dal quale non ci si può esimere per regolamento, a meno che non siano gli sposi a richiederlo. Inoltre, non è detto che la signora avesse già il virus durante l’evento. A fronte di 30 anni di attività imprenditoriale rispedisco al mittente qualunque rimbrotto e lezione di comportamento”.