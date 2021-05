Coronavirus, in Puglia 615 positivi. 105 contagi e 5 decessi in provincia di Lecce

Mentre migliorava il dato sui contagi, quello legato ai ricoveri in Ospedale “tardava” a diminuire (tant’è che la Puglia è rimasta in zona arancione per un’altra settimana), ma ora anche il numero dei posti letto occupata dai pazienti Covid, mostra segnali incoraggianti. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas, la percentuale delle persone che hanno bisogno di cure è scesa sotto la soglia critica fissata dal Ministero della Salute. In terapia intensiva si è fermata al 29% (-2%), due punti in meno del tetto massimo del 30%. Anche sul fronte dei reparti di non critica – Malattie infettive, medicina generale e Pneumologia – il tasso di occupazione è sceso 36% (-2%), quattro punti in meno del livello di guardia fissato al 40%.

Come si legge nel bollettino epidemiologico, sono 615 i casi positivi registrati su 10.932 test per l’infezione da Covid19. Così divisi: 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 36 decessi: 22 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.344.907 test. 196.496 sono i pazienti guariti. 41.549 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale, fermi a 1.476.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 244.233, così suddivisi:

92.964 nella Provincia di Bari;

24.291 nella Provincia di Bat;

18.504 nella Provincia di Brindisi;

43.834 nella Provincia di Foggia;

25.170 nella Provincia di Lecce;

38.307 nella Provincia di Taranto;

783 attribuiti a residenti fuori regione;

380 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/AG5Ig