Coronavirus, 67 nuovi casi in Puglia. 6 in provincia di Lecce

Spegnere i focolai scoppiati all’interno di residenze sanitarie assistenziali. Questa la priorità dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl di Foggia e Bari che stanno lavorando senza sosta per contenere i contagi nelle strutture finite sotto osservazione e “proteggere” gli anziani ospiti e gli operatori. Non solo, ad incidere sulla curva dei nuovi casi di Coronavirus scoperti in Puglia nelle ultime 24 ore sono ancora i «contatti stretti» trovati grazie al tracciamento.

Nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico della Regione, su 4516 test per l’infezione da Covid-19 – tanti rispetto ai giorni scorsi – sono stati registrati 67 casi positivi: 34 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

C’è ancora un decesso, in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 381.476 test. 4371 sono i pazienti guariti. 2190 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.142, così suddivisi: