Coronavirus, ospite di un hotel di Lecce con sintomi sospetti. Scatta il protocollo d’emergenza

Dopo il caso accertato di Torricella in provincia di Taranto, il sospetto del contagio da coronavirus tocca ancora il Salento. Un ospite di un noto hotel di Lecce avrebbe avvertito i sintomi tipici del covid 19 e vista l’attenzione alta sull’emergenza che partita dal Nord Italia ha colpito quasi tutte le regioni d’Italia è scattato subito il protocollo di sicurezza.

L’uomo è stato accompagnato al Reparto Infettivi del Vito Fazzi dove resterà in isolamento in attesa di essere sottoposto ai test.

È probabile che il caso si sgonfi come è accaduto per il militare salentino tornato il licenza da una caserma di Treviso. Fatto è che le procedure che il caso impone sono state rispettate; l’uomo è entrato in ospedale da un ingresso riservato organizzato ad hoc per evitare contatti con la normale utenza che affolla il nosocomio.

