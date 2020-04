A pesca in coppia, ma uno non ha la licenza: multato. E il Comandante si collega con gli studenti

Nonostante la pioggia che ha accompagnato tutta la giornata di oggi, la Polizia Locale di Lecce ha ‘pescato’ (ed è proprio il caso di dirlo) due soggetti a Torre Chianca, nei pressi del Lido L”Approdo, in via Eolo.

La segnalazione era arrivata dalla Guardia Costiera di San Cataldo e ha riguardato un pescatore diportista: l’uomo è stato così sanzionato per la violazione delle limitazioni allo spostamento; si trovava in compagnia di un altro pescatore che però ha esibito agli agenti regolare licenza di pesca e autocertificazione relativa a tale attività professionalmente esercitata.



I due però venivano contestualmente sanzionati dagli ufficiali della Guardia Costiera per aver lasciato in sosta i veicoli, uno dei quali con carrello a rimorchio, su area demaniale marittima.



Il report dei dati sui controlli delle pattuglie che presidiano il territorio comunale, marine comprese, oggi riferisce di 163 autocertificazioni acquisite e di un’altra sanzione comminata ad un ragazzo che rifiutava di fornire una valida motivazione allo spostamento.



Controllate anche 46 attività commerciali, tutte in regola con l’obbligo di chiusura o con le prescritte misure di distanziamento sociale.



In mattinata, poi, il Comandante Donato Zacheo ha aperto una finestra sull’attività svolta dalla Polizia Locale di Lecce per il contenimento della pandemia da nuovo coronavirus partecipando, in diretta skype, ad una conversazione con un gruppo di studenti della 3D del Liceo Classico Palmieri che sta raccogliendo una serie di testimonianze di alcuni esponenti della società civile impegnati ad affrontare l’emergenza sanitaria in corso, attraverso il progetto “Da schermo a schermo”, sotto la guida della Prof. Mariana Cocciolo.