Coronavirus, nuovo caso in Salento: 50enne di Melendugno ricoverato a Galatina

Sale a cinque il numero dei contagi da coronavirus in Salento. Dopo il caso della 90enne di Copertino ricoverata al Vito Fazzi di Lecce, un 50enne di Melendugno è risultato positivo al tampone effettuato nella tenda allestita all’esterno dell’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, per il triage. Stando alle prime informazioni trapelate, l’uomo era stato in Veneto dal 21 al 24 febbraio. Ora si trova ricoverato nel reparto Malattie infettive, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Preoccupa, invece, lo stato di salute dell’anziana ricoverata al Fazzi. Si trovava a casa, a Copertino, quando non si è sentita bene e ha chiamato il 118.