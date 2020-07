“Nessun nuovo caso di coronavirus a Melendugno”. Il sindaco Potì spegne le ansie

“Informiamo che in base a interlocuzioni dirette con il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Lecce, non risultano attualmente nuovi casi di soggetti positivi al Covid-19 a Melendugno, Borgagne nè presso le località marine”.

Con queste parole apparse su proprio profilo personale di Facebook, il sindaco di Melendugno Marco Potì spegne le paure che da ieri aleggiavano in Salento. Sui social e sulle chat, infatti, girava voce di un nuovo caso di covid-19 a Melendugno.

Una notizia che, unità a quella della famiglia di Copertino tornata dal Brasile con il nuovo coronavirus, rischiava di creare l’allarme di un potenziale focolaio salentino. Per fortuna, però, il caso melendugnese non trova conferme ufficiali.

“Si stanno effettuando opportuni controlli per verificare se fosse presente in elenco un vecchio caso non ancora chiuso – spiega il Primo Cittadino. In questo momento, inoltre, risulta nel sistema la registrazione in isolamento fiduciario volontario presso una località marina, di una persona proveniente dalla Russia, senza alcun sintomo di influenza.