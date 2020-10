Covid, stretta per l’uso delle mascherine: in Puglia nuova ordinanza

La mascherina, utile per prevenire il contagio da Covid19, ora è obbligatoria sempre davanti a scuole, locali e nei pressi della salita e discesa del trasporto pubblico.

Lo ha deciso il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con una nuova ordinanza, la numero 374. La risalita della curva del contagio inizia seriamente a far preoccupare istruzioni centrali e regionali e così, in attesa di un nuovo DPCM in arrivo dal Premier Giuseppe Conte, in Puglia Emiliano stringe ancora di più le maglie sull’utilizzo delle mascherine.

Si legge, infatti: “è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse – come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici – , nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico”.

In pratica, davanti a scuole, mezzi pubblici e locali commerciali la mascherina si deve indossare sempre. Anche quando sia possibile rispettare le distanze di sicurezza. Sempre.

Il nuovo DPCM

Nelle prossime ore, la misura potrebbe trovare applicazione anche a livello nazionale, con il Governo che sta ragionando anche sulla possibilità di far chiudere i locali aperti al pubblico in tarda serata, alle 22 o alle 23 al massimo. Si tratterebbe di una misura ovviamente ‘estrema’, ma già adottata da altri Paesi che stanno vivendo la seconda ondata. Si ragiona anche sul limitare gli accessi nei luoghi chiusi a un numero massimo di persone.