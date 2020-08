Coronavirus, scoperti 47 nuovi casi. Un decesso in provincia di Bari

In Puglia i «casi da rientro dalle vacanze» e i «contatti stretti» dei positivi scoperti con il contact-tracing per trovare ogni anello della catena continuano a pesare sulla curva dei contagi. Da settimane i numeri contenuti nel bollettino che fotografa l’andamento dell’epidemia sono a doppia cifra. Dopo i 51 casi di Coronavirus di ieri (quasi la metà solo in provincia di Bari), la conta dei positivi scritta nel report di oggi si è fermata a quarantasette nuovi positivi, su 3.161 test per l’infezione da Covid-19. Più tamponi effettuati per cercare di contenere quella che la «seconda ondata» come l’ha definita la task force.

Dei 47 casi trovati nelle ultime 24 ore, due sono in provincia di Lecce: «un residente fuori regione che ha contratto l’infezione in Sardegna – come ha spiegato il Direttore Generale della Asl, Rodolfo Rollo – e una persona temporaneamente presente in provincia di Lecce su cui è in corso l’indagine epidemiologica». Un turista, insomma.

27 sono i casi registrati in provincia di Bari. Undici – come ha spiegato il DG Antonio Sanguedolce – sono «contatti stretti di casi già individuati e monitorati. 10 sono stati scoperti durante il triage nelle aree dedicate degli ospedali. Sono scattate, quindi, le indagini del caso per tocca trovare l’origine del contagio. Gli altri 6 casi positivi sono persone tornate in Puglia da Sardegna, Croazia, Spagna e Grecia. Solo per un caso è stato necessario il ricovero».

Viene dalla Corsica l’unico caso registrato oggi nella provincia di Barletta-Andria-Trani. 10 i casi in provincia di Foggia. Si tratta di 3 cittadini stranieri; 3 contatti di casi già individuati e tracciati dal Servizio di Igiene aziendale; una persona di rientro dalla Spagna. E 3 persone individuate durante le attività di screening come ha spiegato il DG Vito Piazzolla.

Fermo a quattro il contatore dei casi in provincia di Brindisi: 3 sono contatti stretti di un caso già accertato. Il quarto è un cittadino albanese rientrato in Puglia come ha spiegato il Direttore Generale Giuseppe Pasqualone.

2 in provincia di Taranto, contatti di un caso emerso qualche giorno fa. Attualmente si trovano in isolamento domiciliare e sono assistiti dai servizi sociali come ha precisato il DG Stefano Rossi.

Chiude la conta 1 residente fuori regione. C’è anche un decesso, in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 294.426 test. 4.024 sono i pazienti guariti. 637 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.217, così suddivisi: