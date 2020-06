Il contagio torna a 0: nessun nuovo caso in Puglia. 56 guariscono

Il caso di Coronavirus registrato in provincia di Lecce nel bollettino di ieri, l’unico in una Puglia quasi «covid free», influenza poco l‘andamento della epidemia nella Regione, dove i numeri restano stabili.

Anzi, ancora più bassi perché, come spiegato dal professor PierLuigi Lopalco, a capo della task-force, i nuovi contagi si riferiscono a diagnosi passate. Anche l’ultimo aggiornamento, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, conferma il trend: il covid è in ritirata dalla regione e oggi non si segnala nessun nuovo caso, nonostante i ben 2.855 tamponi eseguiti.

Capitolo decessi: dopo i due di ieri, cala anche il numero dei morti, oggi solo uno (a Foggia), per un totale complessivo delle vittime che arriva a 535. I guariti, invece, sono 3.628, dei quali 56 nelle ultime 24h. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 353 (57 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi da Covid in Puglia, registrati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, è di 4.516 (su 151.482 test), così suddivisi a livello territoriale: