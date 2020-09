Coronavirus: nuovo contagio a Merine, ma i “contatti stretti” della donna sono tutti negativi

In attesa di conoscere i numeri ufficiali dei nuovi casi di Coronavirus contati, ogni giorno dall’inizio dell’emergenza, nel bollettino epidemiologico della Regione, tocca ai Comuni anticipare le “notizie” e comunicare ai cittadini la presenza di positivi in città. Questa volta è toccato al Sindaco di Lizzanello, Fulvio Pedone, informare la comunità: «Ho aspettato un po’ per dare la notizia di un nuovo contagio a Merine» si legge nel post voluto per rassicurare tutti e ricordare che, ora più che mai, è importante continuare a rispettare le regole necessarie per evitare la diffusione del virus, dall’uso delle mascherine nei luoghi affollati o dove non è possibile mantenere quel metro di distanza necessario al distanziamento di sicurezza.

Come accade spesso in questa fase, anche la giovane donna ‘contagiata’ di Merine – “conosciuta per la sua grande laboriosità” – è asintomatica. Sta bene e trascorrerà il tempo necessario a ‘negativizzarsi’ in isolamento in casa. Dovranno rispettare la quarantena anche tutte le persone che hanno avuto contatti stretti con la signora. Anche se i tamponi sono risultati tutti negativi, dovranno attendere l’esito del test di verifica per archiviare del tutto il fantasma del contagio.

«A Lei va a nome di tutta la comunità di Merine – si legge nel post – un forte abbraccio di incoraggiamento e di solidarietà.

Non resta che attendere il report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro per capire l’andamento della curva. Nella conta finiranno anche gli anziani ospiti di una casa di riposo in provincia di Taranto, risultati positivi.