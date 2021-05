Coronavirus, padre Pino non ce l’ha fatta. L’addio dei frati della Basilica della Madonna della Coltura di Parabita

Non ce l’ha fatta Padre Pino Schiralli a vincere la sua battaglia contro il Covid19. Il frate della Basilica della Madonna della Coltura di Parabita si è spento nel suo letto al Dea del Vito Fazzi, dove era stato ricoverato con una polmonite bilaterale. A comunicare ai fedeli la scomparsa del Sacerdote per le complicanze legate al virus è il rettore del Santuraio, Padre Francesco Marino.

«Carissimi, angosciati e addolorati vi comunichiamo che Padre Pino è deceduto. Lo affidiamo alla misericordia di Dio Padre e all’intercessione della Beata Vergine della Coltura». Poche parole che racchiudono il lutto della comunità dei frati domenicani per la perdita del religioso 61enne.

Solo qualche ora prima, sulla pagina Facebook del Tempio era comparso un post dal titolo «per amore della verità», in cui si è cercato di mettere fine o quanto meno un freno alle voci di paese che, da quando Padre Pino era risultato positivo al Covid, si erano rincorse. Voci definite «inesatte, se non false».

«È bene che sappiate dal rettore come stanno le cose – si legge – perché noi frati non ci stiamo a passare per untori e la quarantena la facciamo perché siamo anzitutto cittadini e come tali siamo tenuti al rispetto dell’osservanza delle leggi. Ad oggi, nessuno si è contagiato in Santuario né frate, né fedele. Padre Pino ha contratto il Covid a casa sua, tra i suoi. Purtroppo di pettegolezzo in pettegolezzo si veicolano notizie false e dannose».

Come protocollo impone, dopo la scoperta della positività di Padre Pino e del suo ricovero in Ospedale (era il 10 maggio), il Santuario era rimasto chiuso per provvedere alla sanificazione dei locali e i tamponi a cui i frati si erano sottoposti erano risultati negativi.

Le condizioni del Sacerdote, invece, erano gravissime. Tant’è che più volte Padre Francesco aveva invitato la comunità a pregare senza sosta. Le sue condizioni di salute erano state definite preoccupanti, ma lui aveva lottato. Fino al drammatico epilogo.