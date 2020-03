Coronavirus, primo caso a Porto Cesareo. Il sindaco: “Restate a casa”

Il numero dei contagi di coronavirus, stando alle previsioni, è destinato ad aumentare e la conta degli ammalati in questi giorni sale. Un nuovo caso di paziente infetto da coronavirus è stato registrato a Porto Cesareo. A darne notizia è stato il sindaco del comune salentino che sul suo profilo facebook ha pubblicato un post rivolto alla cittadinanza.

“Continuano ad aumentare i casi in quarantena vigilata nel nostro Comune ed oggi ho appreso ufficialmente di un caso positivo al #COVID19” ha scritto Salvatore Albano. “Ricoverata in ospedale alcuni giorni fa, attualmente il soggetto è in discrete condizioni di salute”.

Ricoverata in ospedale, dunque, la donna non sembra in condizioni critiche, per fortuna. Nonostante ciò, il primo cittadino di Porto Cesareo non perde occasione di rimproverare i cittadini che ancora trasgrediscono alle disposizioni del governo. “Troppa gente in giro a far nulla, troppe signore al supermercato, troppi vecchietti che gironzolano per il paese o seduti a prendere il sole vicino al mare”.

Parole preoccupate, le sue, nel tentativo di far fronte all’emergenza pugliese che non è ancora davvero iniziata. Il picco di contagi in Puglia, infatti, non è ancora arrivato ed il comportamento di tutti è fondamentale per evitare la catastrofe sanitaria.

“Se ci tenete alla incolumità della VOSTRA FAMIGLIA – ha concluso – prendete tutte le precauzioni e rispettate le regole perché potreste essere VOI la fonte di contagio dei vostri cari, dei vostri figli, dei vostri genitori, dei vostri amici”.