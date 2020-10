Covid-19, positivo asintomatico un assessore a Galatina: “Nessun allarmismo, rispettiamo le regole”

È risultato positivo al Covid-19 Nicola Mauro, assessore del Comune di Galatina, in una giornata che segna un record di contagi per la Regione Puglia. A darne notizia, è stato il sindaco di Galatina Marcello Amante che ha rassicurato la cittadinanza. Il dipartimento di prevenzione della Asl ha subito attivato tutti i protocolli sanitari previsti.

“Mi sento bene e non ho sintomi” ha detto al telefono l’assessore al primo cittadino di Galatina. “La notizia mi mette in apprensione per il carico emotivo che comporta e per le implicazioni in ordine alle altre persone che possono essere coinvolte, frutto della mia rete di relazioni quotidiana”.

“Ho comunque avvertito i contatti più stretti ed aspetto indicazioni dagli uffici preposti della ASL. Ho sempre rispettato le indicazioni di comportamento preventivo e proprio per questo voglio invitare tutti a non abbassare la guardia perché ci troviamo di fronte ad un nemico che scardina le nostre sicurezze”.

Sono in isolamento precauzionale i contatti stretti dell’assessore in attesa di ulteriori determinazioni del dipartimento di prevenzione della Asl. “Nessun allarmismo”, ha sottolineato l’assessore, invitando tutti al rispetto delle regole e all’uso delle mascherine.