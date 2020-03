Coronavirus, positivo al tampone un avvocato civilista di Lecce

Un nuovo caso di coronavirus nel mondo della giustizia salentina. E si tratta anche del terzo caso di positività al covid-19 nella città di Lecce.

Un 60ennne avvocato civilista del capoluogo salentino è risultato positivo dopo il primo test effettuato con il tampone. Il legale, molto conosciuto nel centro cittadino, gode comunque di buone condizioni di salute. Fortunatamente, non ha problemi respiratori e non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Da quel che trapela su questo nuovo caso di contagio, l’avvocato ha avuto la febbre per qualche giorno, ma adesso la temperatura corporea è scesa, assetandosi su valori normali.

Dunque, dopo quello dell’avvocato di Melendugno, salgono a due i casi di avvocati risultati positivi al coronavirus.

Non solo, poiché nel frattempo, un giudice del tribunale civile, entrato in contatto con l’avvocato durante un’udienza, ha scelto di mettersi in auto isolamento volontario.