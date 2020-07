Covid, risalgono i positivi in provincia di Lecce: sono 16 in otto comuni

Sono 16 i cittadini della provincia di Lecce attualmente positivi al corona virus. Rispetto alla settimana scorsa, sono 11 in più i contagiati che ancora stanno ‘combattendo’ contro il Covid19 o persone che attendono l’esito negativo del tampone.

I comuni ancora “colorati”, invece, passano da 3 a 8. È la fotografia dei casi di Coronavirus in provincia di Lecce scritta nero su bianco nel report epidemiologico della Asl di Lecce. In questi mesi di emergenza, il documento del dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica ha ‘analizzato’ l’andamento dell’infezione da Sars-Cov-2, monitorando la situazione in tutti i 96 comuni, alcuni ad onor del vero mai toccati dal Covid. E lo ha fatto anche nell’ultimo aggiornamento del 24 luglio.

Ad oggi, sono 16 i cittadini residenti in provincia di Lecce ancora Covid positivi: il numero più alto di cittadini positivi attualmente è Carpignano Salentino, dove gli infettati sono quattro.

Tre, invece, si trovano a Copertino, due a Lecce e uno a Poggiardo, San Cesario, Santa Cesarea Terme, Specchia e uno a Bagnolo, dove è ricoverato un 75enne in gastroentologia. Due, infine, sono i cittadini non residenti, ma che attualmente si trovano in Salento. Si tratta, come spiegato dai vertici della Regione, prevalentemente di “casi di ritorno”, provenienti perlopiù dall’estero.

Di tutti questi, sono 4 i pazienti in stato di ricovero. Tutti gli altri, invece, sono tutti in isolamento domiciliare.

I decessi totali, contati cioè dall’inizio dell’emergenza, sono 62, due in più rispetto ad una settimana fa. I tamponi eseguiti in tutto sono poco meno di 30mila. I casi di covi19 riscontrati in provincia di Lecce dall’inizio dell’emergenza è pari a 537.