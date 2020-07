Scorrano, positivo al Covid un 75enne di Bagnolo del Salento ricoverato in gastroenterologia

Si torna a contare qualche nuovo caso di Covid19 in Salento. Un cittadino di Bagnolo del Salento è risultato positivo al tampone mentre si trovava ricoverato all’ospedale di Scorrano nel reparto di chirurgia e successivamente in quello di gastroenterologia. L’uomo di 75 anni è stato trasferito in mattinata ed il personale sanitario è stato trattenuto in ospedale in attesa dei dovuti controlli.

L’uomo era stato soccorso 118 nella giornata di mercoledì 22 luglio e poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

A darne notizia è il sindaco di Bagnolo del Salento, Irene Chilla che in un comunicato ha invitato i cittadini del comune salentino a mantenere la calma e a collaborare per ricostruire la ‘catena dei contagi’. Il primo cittadino, infatti, ha invitato i suoi concittadini che sono stati in contatto con l’uomo a mettersi in autoquarantena e segnalarsi alle autorità sanitarie.

Non una buona notizia per la provincia di Lecce che proprio oggi ha registrato un incremento di casi giornaliero pari a 7 nuovi infetti. Non è chiaro al momento se tra i 7 c’è anche il caso di Scorrano e se è da contare nel bollettino epidemiologico di domani.