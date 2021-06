Coronavirus, 134 casi positivi in Puglia. 18 in provincia di Lecce. Il Bollettino

La campagna di vaccinazione procede “con il vento in poppa” verso l’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge alla fine dell’estate, come dichiarato anche dall’Assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. Un traguardo importante nella lotta al Covid19 che, solo qualche mese fa, sembrava lontanissimo. L’altro passo che la Puglia spera di compiere è il passaggio alla zona bianca da lunedì 14 giugno. E del resto i parametri legati alla pandemia – dal numero dei nuovi casi ai ricoveri in Ospedale – giustificherebbero il cambio di colore.

Basta leggere il bollettino epidemiologico per avere un quadro quotidiano della terza ondata ormai agli sgoccioli. Nel report di oggi, su 8.302 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 134 casi positivi. Così divisi: 19 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 39 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 17 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.542.091 test. 227.679 sono i pazienti guariti. 17.331 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale, fermi a 372.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.572 così suddivisi:

94.734 nella Provincia di Bari;

25.427 nella Provincia di Bat;

19.483 nella Provincia di Brindisi;

44.928 nella Provincia di Foggia;

26.687 nella Provincia di Lecce;

39.151 nella Provincia di Taranto;

800 attribuiti a residenti fuori regione;

362 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/mkWIB