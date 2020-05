Ultimo bollettino prima della Fase 2, crollo dei contagi in Puglia: sono 11

Nella domenica che precede l’inizio della nuova fase dell’emergenza, la Regione Puglia registra un netto calo di nuovi contagiati. Se, infatti, nella giornata di ieri i dati ufficiali parlavano di 34 nuove persone positive su un campione di 1.078 test, oggi – a parità di tamponi – il dato scende ancora.

Sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha comunicato che oggi in regione sono stati registrati 1.073 test per l’infezione da Covid-19 e sono risultati positivi 11 casi (1%), così suddivisi:

3 nella Provincia di Bari;

2 nella Provincia Bat;

1 nella Provincia di Brindisi;

2 nella Provincia di Foggia;

2 nella Provincia di Lecce ;

; 0 nella Provincia di Taranto.

Per 1 caso è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.

Due, però, sono stati i decessi, entrambi registrati in provincia di Lecce, tra cui quello del diciannovesimo anziano proveniente dalla RSA di Soleto (per un totale di 425 morti fino ad oggi). I guariti, invece, nelle ultime 24h sono stati 8 (tot. 765).

Con questo aggiornamento, gli attuali positivi in Puglia sono 2.955, appena +1 rispetto alla giornata di ieri. Di questi, 410 sono in stato di ricovero, 40 in terapia intensiva e 2.505 in isolamento domiciliare.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.144 (su 66.443 test) così divisi:

1.322 nella Provincia di Bari;

379 nella Provincia di Bat;

582 nella Provincia di Brindisi;

1.068 nella Provincia di Foggia;

497 nella Provincia di Lecce ;

; 263 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione;

4 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.