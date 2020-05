Coronavirus, solo 4 nuovi casi in Puglia. Nessuno nel Salento

Anche l’ultimo giorno di maggio, la domenica che chiude la quarta settimana di Fase 2, continua a segnare numeri tutt’altro che preoccupanti. A pochi giorni dalle riaperture delle regioni, in Puglia i casi di contagio da coronavirus arrivano a quota 4.494.

Un numero lontanissimo dai casi di Covid19 registrati nel nord d’Italia e perfettamente in linea con il resto del Mezzogiorno. Da settimane si assiste ad un continuo calo di nuovi casi, di attuali positivi e di decessi, mentre aumentano a dismisura i guariti.

Dopo gli otto casi di ieri, infatti, nel bollettino odierno si legge che i nuovi contagiati riscontrati nelle ultime 24h in regione sono 4, su un numero di 1.860 tamponi. A livello provinciale, sono così suddivisi:

2 nella Provincia di Bari

0 nella Provincia Bat

0 nella Provincia di Brindisi

2 nella Provincia di Foggia

0 nella Provincia di Lecce

0 nella Provincia di Taranto

Ieri 0 decessi: oggi le morti, invece, sono 4, tre in provincia di Bat e uno in provincia di Bari; per un numero complessivo dei deceduti che arriva a quota 504. I guariti, invece, oggi sono stati 45, per un totale complessivo di 2.813. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 1.177 (45 in meno rispetto a ieri).

Il dato complessivo di casi riscontrati in Puglia di Coronavirus, dunque, è di 4.494 (118.652 test), così suddivisi: