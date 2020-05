Covid in Puglia, il calo continua: 10 nuovi casi, nessuno nel leccese. Sempre più guariti

Ad una settimana dall’avvio della Fase 2, i numeri mostrano come curva epidemiologica in Puglia continua la sua fase di lenta discesa. Da settimane oramai i numeri si fanno sempre più bassi e dopo i 14 nuovi casi di ieri, oggi il bollettino parla di 10 nuovi positivi su un numero di 1.755 tamponi processati (lo 0,5%), così suddivisi in ogni provincia:

7 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

1 nella Provincia di Brindisi;

1 nella Provincia di Foggia;

0 nella Provincia di Lecce ;

; 1 nella Provincia di Taranto.

Sono stati registrati 5 decessi: 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bat, 1 in provincia di Foggia. Il totale delle persone scomparse, quindi, è di 456. I guariti crescono ancora a dismisura: sono 1.460 in totale, +128 nelle ultime ventiquattro ore.

Scende, dunque, il dato dei malati attuali che passa da 2.544 a 2.421, -123.

Il totale dei casi positivi riscontranti in Puglia è quindi di 4.337 (su 81.497 test), così divisi: