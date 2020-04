Dal lockdown alla Fase 2: eccome come si muove il contagio in Puglia e Salento

La Fase 2 (anche se non proprio come tutti la immaginavano) è sempre più vicina. “L’Italia non può reggere oltre il lockdown”. Dopo circa 50 giorni di isolamento, gli italiani si apprestano alla nuova fase dell’emergenza Covid-19, quella cioè della ripartenza e della convivenza con il virus.

I dati, del resto, confortano tutti: la fase critica, quella cioè dove si temeva di dover scegliere tra chi curare e chi no, è stata superata. Ad ammetterlo anche i sindaci pugliesi, confortati da un dato regionale che dimostra sempre più come il contagio sia stato contenuto, evitando di fatto una vera implosione del sistema sanitario.

A leggere i vari bollettini quotidiani, però, le emozioni – proprio come l’andamento della curva del contagio – si alternano tra speranza e frustrazione. In Puglia, ad esempio, nelle ultime settimane abbiamo letto numeri che andavano ora oltre le 100 unità di nuovi casi, alle poche decine degli ultimi giorni.

Il perché è stato spiegato più e più volte: il bollettino fotografa quotidianamente i dati inseriti di volta in volta nel sistema informatico regionale, ma alcuni casi sono riferiti anche a svariati giorni prima della loro effettiva comunicazione.

E così, per farci davvero un’idea di come il coronavirus si sia mosso in Puglia e Salento, abbiamo deciso di analizzare i dati consolidati settimanalmente, raccogliendo l’aumento del contagio, la media giornaliera dei nuovi casi e la differenza tra decessi e guarigioni. Il tutto dall’inizio dell’isolamento ad oggi.

9-15 marzo: l’inizio del blocco

L’analisi inizia dalla prima settimana di blocco ordinata dal Governo. Dal 9 marzo, infatti, si iniziava a delineare una Italia intera zona rossa. Quel giorno la Puglia, spaventata dalla situazione del nord, contava i suoi primi 56 casi e, ahinoi, le sue prime 3 vittime da Covid-19.

Il timore era chiaro: subire un’ondata di contagi simile a quella lombarda che avrebbe mandato di fatto in tilt gli ospedali regionali. Un timore che nei giorni successivi si è accesso all’improvviso perché al 15 marzo, nella prima settimana di chiusure, i casi accertati in Puglia erano divenuti già 248, con un incremento settimanale di 192 casi (in media 27 al giorno). 16 al termine di quei sette giorni i morti, a fronte di appena 2 soggetti guariti.

In provincia di Lecce, in quei giorni, già era divampata la polemica attorno al primo caso di contagio salentino: quello che aveva colpito il parrucchiere di Aradeo. Il 9 marzo, il giorno dopo la famigerata partita Lecce-Atalanta, la provincia contava 10 casi, divenuti 38 sette giorni dopo. 4 al giorno.

16-22 marzo: l’incremento costante

In una delle situazioni più drammatiche dal dopoguerra ad oggi, in Italia i casi aumentano. La Puglia non è da meno e da lunedì 16 marzo a domenica 22, passa da 360 a 786: un +426 che corrisponde ad una media di 60 nuovi casi al giorno. Tremendo il dato dei decessi che in una settimana passa da 16 a 31, mentre i guariti quasi non esistono: sono 7 in tutto (+5 in sette giorni). A livello nazionale si piangono circa 800 vittime al giorno e il Governo stringe ancora le maglie.

Anche nel leccese il contagio aumenta di ben 82 unità, 12 al giorno, arrivando a quota 120.

23-29 marzo: il dramma

Ma è l’ultima settimana di marzo che fa registrare i dati peggiori dall’inizio dell’emergenza. Nonostante a livello nazionale le statistiche siano decisamente ben più drammatiche, anche la Puglia conosce i grandi numeri del coronavirus. Lunedì 29 marzo i casi totali riscontrati nel tacco d’Italia sono 906 che, in appena sette giorni, diventano 1.549. Un balzo di 643 nuovi positivi, 91 al giorno. I malati quella domenica 29 marzo erano 1.432, +570 rispetto al lunedì, mai così tanti. Numeri sotto controllo dal punto di vista ospedaliero, ma che rendono l’idea di come il virus sia recrudescente anche perché i decessi passano da 37 a 86 (+49), ma allo stesso tempo si registra il primo, significativo, aumento di guariti: 24 in una settimana (da 7 a 31 in totale).

In Salento al dramma si aggiunge altro dramma. Quella settimana i casi postivi sono passati da 149 a 239: un incremento di ben 90 unità (13 al giorno), segnato però dall’esplosione del caso che riguarda la casa di cura “La Fontanella” di Soleto.

30 marzo-5 aprile: discesa lenta, record di decessi

Superata quella settimana tremenda, la curva del contagio ha iniziato la sua lentissima discesa. Quasi impercettibile. Dal 30 marzo al 5 aprile si era nel pieno del picco e i casi totali pugliesi sono passati da 1.712 a 2.317 (+605, 86 nuovi casi in media al giorno). Quella settimana è stata però quella che ha fatto pagare il prezzo più alto in termini di vite umane. In sette giorni, i decessi sono stati 91 (arrivando ad un totale di 182). Di pari passo sono aumentati i guariti, per la prima volta oltre i cento, passando da 36 a 113, +77 in sette giorni.

A Lecce e provincia il dato si era attestato in linea con la media regionale: 75 nuovi casi (da 293 a 368), con una media giornaliera di 11 tamponi positivi.

6-12 aprile: Pasqua giro di boa, boom di guariti

La Settimana Santa era attesa da tutti come quella della possibile svolta. Gli esperti parlavano di una fase cruciale dell’emergenza e che da dopo Pasqua la discesa, sebbene non repentina, sarebbe stata più consistente. Effettivamente in Puglia in quei sette giorni la media di nuovi casi si è attestata a 77 al dì, passando da 2.444 a 2.989 casi totali (+545). Ha iniziato a frenare il dato degli attuali positivi (a Pasqua erano 2.452): un dato spinto soprattutto dall’exploit di guariti che, da 134 di lunedì 6 aprile, sono arrivati a 277 della domenica della Resurrezione. Un incremento di 143 unità che, per la prima volta, ha permesso ai guariti di superare il numero totale dei morti (277 contro 260).

In provincia di Lecce l’incremento settimanale quasi si dimezza rispetto alla settimana precedente: sono stati 40 i nuovi casi riscontrati (da 378 a 418), con una media di 6 positivi trovati al giorno.

13-19 aprile: il calo degli ospedalizzati

Mentre gli esperti della sanità nazionale indicano come crollo definitivo dei contagi la prima metà di maggio, in Puglia il dato continua a scendere, questa volta a ritmi ancora più sostenuti. Il 13 aprile la regione conta 3.065 casi (2.512 malati effettivi), che diventano 3.529 domenica 19. L’incremento è di 464 nuovi contagi (66 al giorno), ma l’aumento dei positivi attivi si ferma a un +274: nel frattempo, infatti, perdono la vita 49 persone, mentre ne guariscono ben 141. Nel frattempo inizia la discesa dei ricoverati.

Il dato sull’andamento del contagio in provincia di Lecce quella settimana torna ai livelli di inizio marzo, con 4 nuovi casi in media al giorno. Il 19 aprile il Salento conta 451 casi totali, +27 rispetto al lunedì antecedente.

20-26 aprile: il dato più basso

Mentre continua il calo delle persone presenti negli ospedali (con le terapie intensive occupate solo al 14%), l’ultima settimana ci presenta il calo più significativo di sempre, almeno per il momento. Dal 20 al 26 aprile, la Puglia passa da 3.567 casi a 3.948, con un incremento di 381 unità (in media 54 nuovi casi al giorno): è il dato più basso dal 15 marzo. I malati attuali aumentano di 127 persone, mai così poco mentre i guariti settimanali sono ben 181 (612 in totale): un record. Unica nota stonata, a rovinare una settimana che sarebbe potuta essere rosea, è il numero dei decessi: la settimana scorsa hanno perso la vita 73 persone, per un totale complessivo di 399 decessi. Comunque troppi.

A Lecce, invece, la settimana appena trascorsa è stata la più positiva di sempre: dal lunedì alla domenica i casi sono passati da 452 a 475, con un aumento di 23 casi totali, in pratica poco più di 3 al giorno. Mai così poco.

Andamento settimanale Covid-19 in Puglia

PERIODO CASI TOT. INCREMENTO MEDIA GIORNALIERA MALATI ATTUALI DECESSI GUARITI 9-15 mar 56 / 248 192 27 46/212 (+166) 3/16 (+13) 1 / 2 (+1) 16-22 mar 360 / 786 426 60 212/748 (+536) 16/31 (+15) 2/7 (+5) 23-29 mar 906 / 1549 643 91 862/1432 (+570) 37/86 (+49) 7/31 (+24) 30-5 apr 1712/2317 605 86 1585/2022 (+437) 91/182 (+91) 36/113 (+77) 6-12 apr 2444/2989 545 77 2115/2452 (+337) 195/260 (+65) 134/277 (+143) 13-19 apr 3065/3529 464 66 2512/2786 (+274) 267/316 (+49) 286/427 (+141) 20-26 apr 3567/3948 381 54 2810/2937 (+127) 326/399 (+73) 431/612 (+181)

Andamento settimanale Covid-19 in provincia di Lecce