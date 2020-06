Puglia, anche oggi un solo caso. Salento sempre più vicino al covid-free

C’è chi la chiama fase due bis, chi fase 3, ma si tratta di una momento importante perché da oggi – 3 giugno – sono consentiti gli spostamenti tra le regioni, finora possibili solo per motivi di salute, lavoro e necessità. Ogni territorio si è presentato all’appuntamento in modo diverso: chiunque metterà piede in Puglia, ad esempio, dovrà segnalare la sua presenza. Nessun obbligo di quarantena, come rispettato dai quasi 50mila fuorisede che, in questi ultimi tre mesi, sono tornati a casa.

Insomma, come ha dichiarato il Governatore Michele Emiliano «sarà un altro momento importante nella lotta al covid. E dovremo essere molto responsabili». Ancor di più alla luce del continuo aggiornamento dei casi, anche se sempre più ottimistici.

Proprio come nell’aggiornamento di ieri, anche oggi solo una persona, in provincia di Foggia, è risultata positiva al tampone.

Però, dopo i 2 decessi di ieri, oggi la conta delle persone scomparse registra 3 decessi in più per un totale di 511. I guariti, invece, oggi sono stati 13, per un totale complessivo di 2.952. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 1.036 (15 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.499 così divisi: