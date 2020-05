Coronavirus, in Puglia 5 nuovi casi nell’ultima domenica prima delle riaperture. Il bollettino

Il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Puglia dimostra che la curva dei contagi continua a scendere sempre più. Segno che le misure di contenimento hanno funzionato, rallentando la circolazione del virus e, cosa più importante che le piccole riaperture della fase2 non hanno compromesso gli sforzi, né vanificato i sacrifici fatti in quarantena per spezzare la catena. Un dato importante, a poche ore dalla fase3 che scatterà da lunedì. Un “liberi tutti” atteso con ansia dopo 57 giorni di lockdown e 18 trascorsi con meno restrizioni rispetto a quelle imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «Io resto a casa».

5 nuovi casi

Nel bollettino di ieri la conta dei positivi si era fermata a 8 su quasi 2mila tamponi effettuati. Nell’aggiornamento di oggi – scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro – si parla di appena 5 nuovi casi, su 1.424 tamponi analizzati, così suddivisi territorialmente:

– 1 nella Provincia di Bari;

– 0 nella Provincia Bat;

– 3 nella Provincia di Brindisi;

– 1 nella Provincia di Foggia;

– 0 nella Provincia di Lecce;

– 0 nella Provincia di Taranto.

Sono stati registrati 7 decessi (di cui 3 avvenuti ieri e 4 risalenti a giorni scorsi): 1 in provincia di Taranto, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Bat.

I nuovi guariti, invece, sono 85, per un totale di 1.892 persone che hanno superato il virus. In questo modo gli attuali positivi sono sempre meno: oggi sono 2.017, 87 in meno rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, quindi, è di 4.379 (su 91.035 test) così divisi:

– 1.435 nella Provincia di Bari;

– 382 nella Provincia di Bat;

– 622 nella Provincia di Brindisi;

– 1.127 nella Provincia di Foggia;

– 508 nella Provincia di Lecce;

– 275 nella Provincia di Taranto;

– 29 attribuiti a residenti fuori regione;

– 1 per il quale è in corso l’attribuzione della relativa provincia.