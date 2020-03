Coronavirus, più tamponi e più contagi in Puglia: 152 nuovi casi, 38 nel Salento

Secondo il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro c’è ancora tanta strada da fare. Il picco dell’epidemia, tanto atteso per vedere una luce fuori dal tunnel, non è ancora stato raggiunto e il fatto che la curva dei contagi stia rallentando non significa che siamo in fase calante. La discesa dipenderà anche dai nostri comportamenti, da quanto sarà rispettato quel distanziamento sociale imposto per rispettare la curva dei contagi. La cosa importante, come ha ricordato Brusaferro, è evitare che le zone ‘rosa’, dove il virus non è ancora molto diffuso diventino zone rosse come la Lombardia, dove il sistema sanitario è messo a dura prova.

Il bollettino della Puglia

Se ieri è stata una giornata nera in Puglia per il numero di morti (17 vittime in un solo giorno) oggi sono i nuovi casi a preoccupare, come si legge nel bollettino del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Ad onor del vero è aumentato anche il numero dei tamponi: su 1.042 test effettuati per l’infezione Covid19, 152 sono risultati positivi. Così suddivisi:

57 nella Provincia di Bari

7 nella Provincia Bat

20 nella Provincia di Foggia

4 nella Provincia di Taranto

3 nella Provincia di Brindisi

38 nella Provincia di Lecce

3 fuori regione

20 non attribuiti.

Quattro le vittime: una a Foggia, una a Taranto, una a Brindisi e una a Lecce. Salgono a 25 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi in Puglia è di 1.334. Così divisi: