Coronavirus, settembre si apre con 41 casi. Due in provincia di Lecce

La curva dei contagi in Puglia continua ad essere influenzata dai rientri dalle vacanze (non più solo da Spagna, Grecia, Malta e Croazia, ma anche da Sardegna, Sicilia e Calabria) e dai «contatti stretti» delle persone positive scoperti grazie al lavoro di tracciamento, un’arma indispensabile per frenare la diffusione del virus. Non mancano anche i focolai che i Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno “isolato”, evitando un aumento dei casi. Aumento atteso nelle prossime settimane, come ha dichiarato anche il Governatore Michele Emiliano. Per ora – come si legge nel bollettino che ogni giorno fotografa l’andamento dell’epidemia nella Regione – la conta dei nuovi casi di Coronavirus resta più o meno stabile.

Se ieri il contatore si era fermato su 38 positivi contro i 1.974 test, oggi sono 41 su 3651 test per l’infezione da Covid-19.

Dei 42 nuovi casi, 24 sono in provincia di Bari. «Tra questi – ha dichiarato il DG Antonio Sanguedolce – si segnalano 2 rientri dalla Sardegna, 17 “contatti stretti” di casi già sotto sorveglianza. E 5 scoperti durante il triage in Ospedale per i quali sono in corso le attività di verifica e tracciamento».

7 nella provincia Bat. Sei tornati dalla Sardegna, come ha spiegato il DG Alessandro Delle Donne. Un altro caso, sintomatico, ha fatto scattare le indagini del Dipartimento di Prevenzione.

4 i casi in provincia di Foggia. Come ha spiegato il Direttore Generale, Vito Piazzolla «2 sono “contatti stretti” di persone risultate positive nei giorni scorsi. L’altro è un cittadino straniero presente sul territorio provinciale. Il quarto è stato individuata durante le attività di screening».

2 i positivi in provincia di Lecce. Un caso, come ha spiegato il Direttore Generale Rodolfo Rollo riguarda “ un cittadino residente fuori Italia arrivato in provincia di Lecce dalla Romania”

3 i casi in provincia di Taranto. «Si tratta di due persone tornate in Puglia dalla Sardegna e scoperte – come ha spiegato il DG Stefano Rossi – grazie ad uno scrupoloso lavoro di screening del dipartimento di prevenzione. Un altro caso è da attribuire ad un soggetto positivo al tampone ospedaliero, per il quale si è reso necessario il ricovero».

1 di provincia non nota.

È stato registrato un decesso in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 308.671 test.

4.062 sono i pazienti guariti.

860 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.479, così suddivisi:

1.914 nella Provincia di Bari;

449 nella Provincia di Bat;

705 nella Provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database);

1.381 nella Provincia di Foggia;

672 nella Provincia di Lecce;

316 nella Provincia di Taranto;

38 attribuiti a residenti fuori regione (un caso è stato eliminato dal database);

4 provincia di residenza non nota.