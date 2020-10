Coronavirus, ancora numeri a tre cifre: 184 casi in Puglia, 9 nella provincia di Lecce

«Tutto ciò che possiamo rimandare a tempi migliori, rimandiamolo». È questo il “consiglio” di Pierluigi Lopalco assessore alla Sanità della Regione Puglia ed ex capitano della taskforce per la gestione dell’emergenza. In poche parole, in questo periodo delicato in cui la curva dei contagi è tornata a salire, è necessario limitare i contatti al minimo indispensabile – giusto casa e lavoro – perché la situazione, per ora, è sotto controllo, ma cosa accadrà nelle prossime settimane sarà legato (o condizionato) ai comportamenti delle persone. Se i numeri dei nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime settimane sono simili o peggiori a quelli di marzo e aprile a fare la differenza sono i ricoveri che non stanno “stressando” il sistema sanitario: i reparti non sono in affanno e le terapie intensive sono più o meno “vuote”. Merito anche del contract-tracing, un lavoro che si sta rivelando prezioso per arginare i focolai. Mentre la guardia resta alta e l’attenzione vigile, i positivi continuano ad essere a tre cifre. Nell’ultimo report del bollettino epidemiologico si contano 184 positivi nelle ultime 24 ore.

Sono questi i casi registrati dall’ultimo bollettino della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, a fronte di 5.189 test effettuati. Sono 9, invece, i casi registrati in provincia di Lecce. A pesare sulla conta dei nuovi positivi sono soprattutto le province di Bari, con 52 casi, di Foggia, con 60 nuovi casi, e di Taranto, con 43 nuovi casi. Si contano 4 casi, invece, nella provincia di Brindisi. Anche un decesso nelle ultime 24 ore registrato nella provincia di Foggia.

Con i casi odierni, gli attuali positivi presenti in Puglia salgono a 3.711. Di questi, i ricoverati sono 322, mentre i positivi seguiti a domicilio sono 3.389. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 450.063 test ed il totale dei casi registrati dall’insorgenza della pandemia ad oggi è di 9.300. di questi 4.982 sono i guariti, mentre 607 sono i decessi.