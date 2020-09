Coronavirus, scende il numero dei contagi: 50 casi in Puglia, 6 in provincia di Lecce

Si registra un calo nella curva dei contagi in Puglia che, come emerge dalle informazioni del bollettino epidemiologico a cura del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, dipendono soprattutto da contatti stretti di casi già noti. A questi si aggiungo certamente anche i rientri delle scorse settimane e, in misura minore, anche i casi individuati durante gli screening di routine o per la comparsa di sintomi correlati al Covid-19.

Occhi puntanti sulle Elezioni regionali, oggi e domani, che potrebbero costruire un rischio per l’andamento dei contagi. Alle urne si stanno recando infatti tantissimi pugliesi per eleggere il nuovo Presidente della Regione e per votare al Referendum sul taglio dei parlamentari. In alcuni comuni, inoltre, si voterà anche per scegliere il primo cittadino. Per far fronte all’affluenza degli elettori, sono state messe in campo tutte le precauzioni necessarie a evitare i contagi.

Numeri a due cifre per i positivi di oggi: a fronte di 2.777 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, infatti, sono 50 quelli risultati positivi, di cui 6 nella provincia di Lecce. Si registra anche un decesso nella provincia di Taranto. Come ha spiegato il Dg Asl di Lecce Rodolfo Rollo «Sono 6 i casi registrati oggi dalla Asl Lecce: 4 sono cittadini temporaneamente presenti in provincia e in isolamento, uno è un contatto stretto di casi già noti, uno è un residente rientrato dalla Sardegna»

I casi

Nella provincia di Bari sono 29 i casi individuati nelle ultime 24 ore, come riportato nel bollettino di oggi. Si tratta di «23 contatti stretti collegati a casi già isolati e posti sotto sorveglianza epidemiologica e altri 6 casi per i quali si sta procedendo al tracciamento», ha dichiarato il Dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce

Sono 8 i casi nel foggiano, invece, che ieri aveva registrato il maggior numero di casi nel bollettino del 19 settembre. Dei casi positivi individuati, ci sono «4 contatti di casi già noti; 2 persone sintomatiche; 2 persone individuate durante l’attività di screening di pre-ricovero», ha spiegato il Dg della Asl Foggia, Vito Piazzolla.

Arriva un aggiornamento anche sulla rssa di Foggia interessata da una serie di contagi nei giorni scorsi: «La ASL Foggia è impegnata nel monitoraggio continuo della criticità creatasi all’interno della rssa dove ieri sono state registrate altre 8 positività su 10 tamponi effettuati ai contatti stretti dei primi 2 casi positivi». Nella giornata di ieri inoltre sono stati sottoposti a tampone i restanti 43 ospiti e tutti i 43 operatori tra personale di ruolo, volontari e protezione civile. Al momento si attendono i risultati.

La provincia Bat conta 3 casi. Si tratta di un «contatto stretto di un caso positivo registrato nei giorni scorsi mentre gli altri due casi sono sintomatici», ha spiegato il Dg Asl Bt Alessandro Delle Donne.

Nella provincia di Brindisi, invece, sono 2 i casi riscontrati oggi, «collegati a casi già accertati e sono stati individuati con il contact tracing», ha dichiarato il Dg Asl Br, Giuseppe Pasqualone. Nella provincia di Taranto, infine, sono stati individuati 2 casi positivi al Covid-19. Come ha spiegato il Dg Asl Taranto, Stefano Rossi, «riguardano contatti stretti di casi positivi già noti e sottoposti a sorveglianza».