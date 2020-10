Coronavirus: 249 casi in Puglia, 24 in provincia di Lecce. Pesano i focolai

I focolai scoppiati nelle case di cura o residenze sanitarie per anziani, i contagi tra i banchi che hanno costretto molti istituti scolastici ad adottare i provvedimenti del caso e i «contatti stretti» scoperti grazie al contact-tracing che si sta rivelando un lavoro prezioso in mano dei Dipartimenti di prevenzione per contenere la diffusione del Covid19. Questa la fotografia dell’andamento dell’epidemia in Puglia.

Da qualche settimana i numeri dei casi di Coronavirus sono tornati a salire in modo constante, un po’ per i rientri dalle vacanze, un po’ perché il virus continuava a circolare, anche se in modo più lento. Da qualche giorno, come dimostra il bollettino che quotidianamente conta i nuovi contagi, i positivi sono a tre cifre. Nell’ultimo aggiornamento del report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, su 4595 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 249 casi positivi: 66 in provincia di Bari che conta anche due decessi, 6 in provincia di Brindisi, tutte asintomatiche o con lievi sintomi come ha spiegato il Dg Giuseppe Pasqualone. 36 nella provincia BAT, 87 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 27 in provincia di Taranto, 3 casi residenti fuori regione.

«Dei 24 casi in provincia di Lecce – come ha spiegato il Direttore Generale della Asl Rodolfo Rollo – 16 sono “contatti stretti” di positivi già noti. Ci sono 4 positivi tra rientri dall’estero e da fuori Regione. Una persona è stata “scoperta” con lo screening per prestazioni sanitarie e 3 sono soggetti sintomatici su cui sono in corso le indagini epidemiologiche del Dipartimento di prevenzione».

Attenzione in provincia di Taranto, dove come ha spiegato il Direttore Generale della Asl Stefano Rossi è risultato positivo al tampone per il Covid-19 un operaio dell’azienda Arcelor Mittal. «Il tampone – ha spiegato – si è reso necessario ieri quando l’uomo, che presta servizio presso la cokeria dello stabilimento ex-Ilva, ha accusato stato febbrile e malessere diffuso. Come da protocollo, il Dipartimento di Prevenzione, insieme allo Spesal, ha attivato tutte procedure necessarie di contact tracing».

Come sempre, tra i nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore la maggior parte sono «contatti stretti» di casi già noti o legati a doppio filo ai focolai familiari o nelle strutture per anziani. Per questo, come hanno spiegato il Dg di Bari Antonio Sanguedolce, di Foggia Vito Piazzolla e della Bat Alessandro Delle Donne, la situazione è sotto controllo, ma la guardia resta alta. In questa fase “delicata” è importante il rispetto delle regole e delle misure di contenimento del contagio.

Numeri alla mano sono 4.960 i pazienti guariti. 3.550 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9.116, così suddivisi: