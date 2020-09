Coronavirus, 5 nuovi casi in provincia di Lecce. 73 in Puglia

Numeri a due cifre quelli dei nuovi casi di Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore e contati nel bollettino della Regione che quotidianamente monitora l’andamento dell’epidemia in Puglia. Sulla curva disegnata dai contagi – che resta stabile – continuano a pesare i «contatti stretti» dei positivi trovati grazie al lavoro di tracciamento che si sta rivelando prezioso per contenere la diffusione del virus. Nel report di ieri, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro, il contatore si era fermato a 89 casi su più di 4mila tamponi. Oggi, su 4.123 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 73 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

3 decessi: 2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 389613 test. 4.455 sono i pazienti guariti. 2.263 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.304, così suddivisi: