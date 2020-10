Coronavirus, superati i 5mila positivi in Puglia: 301 nuovi casi, 7 nel leccese

Ancora a tre cifre il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus in Puglia, sfondando il tetto dei 5mila attualmente positivi sul territorio regionale. È già da una settimana che l’andamento dei contagi è arrivato ad un punto di svolta: come analizzato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità, negli ultimi 7 giorni è scesa la percentuale di positivi trovati con il lavoro di tracciamento dei contatti stretti. A preoccupare è anche il numero di ricoveri che sembrerebbe crescere più in fretta che nelle scorse settimane, a fronte di un numero limitato di posti disponibili in terapia intensiva. Al momento i reparti pugliesi non sono in affanno, con il 9% circa dei letti occupati ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente nelle prossime settimane se non si interviene adeguatamente.

Sono 301 i nuovi casi di coronavirus registrati dall’ultimo bollettino sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. In calo il numero di tamponi effettuato nelle ultime 24 ore che si ferma a 4.633 test somministrati nelle ultime 24 ore. A pesare sul totale dei contagi è ancora una volta il nord della Puglia: 154 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 30 in provincia BAT, 75 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 1 attribuito a un residente fuori regione (1 caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito). Si registrano anche 3 decessi, di cui 2 in provincia di Bari ed 1 in provincia Bat. Si fermano a 11 i nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 488.758 test:

5.517 sono i pazienti guariti.

5.233 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 11.385, così suddivisi:

4782 nella Provincia di Bari;

1060 nella Provincia di Bat;

874 nella Provincia di Brindisi;

2696 nella Provincia di Foggia;

940 nella Provincia di Lecce;

944 nella Provincia di Taranto;

85 attribuiti a residenti fuori regione;

4 provincia di residenza non nota.