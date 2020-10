Coronavirus, 631 nuovi casi in Puglia, 44 nuovi ricoverati. Lopalco: “Ridurre i contatti sociali”

Dopo aver segnato il record di 590 positivi scoperti in 24 ore, il virus in Puglia continua a correre, confermando i timori : la strategia delle tre T (testare, tracciare e trattare) è in grande difficoltà. La crescita dei numeri legati al Coronavirus ha reso quasi impossibile riuscire a rintracciare i contatti stretti dei casi con infezione da Sars-Cov2 per trovare e isolare quelli a rischio, frenando in questo modo la curva dei contagi. Una “paura” condivisa dell’assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco che aveva espresso lo stesso timore per le province più colpite – Bari e Foggia – dove il contact-tracing sembra non bastare più per ricostruire la catena epidemiologica.

Ci sono poi i focolai a pesare sulla conta riportata nel bollettino, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro. L’ultimo quello scoppiato in una residenza sanitaria assistenziale di Tiggiano dove molti anziani ospiti e dipendenti sono risultati positivi.

In attesa di conoscere quali saranno le prossime mosse, sia a livello regionale che nazionale, i numeri continuano a preoccupare. Oggi su 5.339 test sono 631 quelli risultati positivi. Sono questi i dati riportati dall’ultimo bollettino sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro: 284 in provincia di Bari, 32 in provincia di Brindisi, 101 in provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce, 60 in provincia di Taranto, 6 attribuito a residenti fuori regione (11 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti).

Cresce il numero dei ricoverati: gli ospedali pugliesi hanno accolto 44 pazienti, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Sale anche il numero di decessi, 10 quelli registrati nelle ultime 24 ore: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 Foggia, 1 in provincia di Taranto.

“Il numero quotidiano di contagi in leggero e continuo aumento si accompagna di conseguenza ad una pressione sul Servizio Sanitario Regionale, sia sui servizi territoriali che sul sistema ospedaliero”, dichiara l’assessore alle Politiche della Salute, Pier Luigi Lopalco. “È importante uno sforzo da parte di tutti per rallentare la crescita dei contagi. Nelle prossime settimane dobbiamo ridurre al minimo necessario i nostri contatti sociali”.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 518.574 test.

5.977 sono i pazienti guariti.

7.398 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 14.031, così suddivisi:

5.879 nella Provincia di Bari;

1.372 nella Provincia di Bat;

1.017 nella Provincia di Brindisi;

3.342 nella Provincia di Foggia;

1.048 nella Provincia di Lecce;

1.272 nella Provincia di Taranto;

101 attribuiti a residenti fuori regione.