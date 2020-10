Coronavirus, record di contagi in Puglia: 485 nuovi casi. 19 in provincia di Lecce

Con i 485 casi contati nell’ultimo bollettino epidemiologico è stato superato il tetto dei seimila attuali positivi in Puglia, persone che stanno facendo i conti con il Covid19 o che lo hanno messo alle spalle, ma attendono il risultato negativo del tampone. Il virus – che viaggia su una media di 300 infezioni al giorno, macinando in una settimana 2mila casi – continua a circolare, mettendo a dura prova il prezioso lavoro di contact-tracing dei Dipartimenti di Promozione della Salute che hanno difficoltà ad effettuare le indagini epidemiologiche utili a ricostruire la catena dei contatti.

La cosa importante, in questo momento delicato, è cercare di frenare la curva dei contagi che continua a salire, rispettando le regole. In caso contrario si dovranno assumere “decisioni forti” e la Regione sembra pronta a farlo come annunciato dall’assessore Pierluigi Lopalco.

Certo è che i dati preoccupano, soprattutto la provincia di Bari che conta il maggior numero di casi quotidiani. Come si legge nel bollettino di oggi su 5.651 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 485 casi positivi: 178 in provincia di Bari che conta anche un decesso, 22 in provincia di Brindisi, 53 nella provincia BAT, 132 in provincia di Foggia, 19 in provincia di Lecce, 83 in provincia di Taranto. 2 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Numeri alla mano sono 5886 i pazienti guariti. 6279 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 12.810, così suddivisi:

5361 nella Provincia di Bari

1213 nella Provincia di Bat

955 nella Provincia di Brindisi

3043 nella Provincia di Foggia

993 nella Provincia di Lecce

1147 nella Provincia di Taranto

94 attribuiti a residenti fuori regione

4 provincia di residenza non nota.

Lopalco: “Evitate ogni occasione di contagio”

“Purtroppo le previsioni di crescita della curva epidemica a metà settimana sono confermate. L’elevato numero dei casi di oggi è sostenuto anche dall’aumento consistente dei positivi in provincia di Taranto. La situazione sul territorio è al momento sotto controllo grazie all’enorme sforzo di risorse messe in campo dai dipartimenti di prevenzione. Rimane forte il nostro appello ad evitare nel proprio contesto familiare e di lavoro ogni occasione di contagio” ha dichiarato il professor Lopalco.