Coronavirus, 16 attuali positivi secondo il Report della Asl. Piccolo ‘giallo’ a Lecce

Da quando è terminato il lockdown ed è scattata la fase due di convivenza con il virus, la quotidianità sembra essere scandita da due ‘emozioni’ diverse. C’è chi si è buttato a capofitto nella normalità, archiviando l’emergenza come qualcosa di “passato” e chi rispetta minuziosamente tutte le regole così come consigliato dagli esperti che continuano a ripetere che il virus non è ancora stato sconfitto. È in ritirata, secondo i numeri dei bollettini quotidiani.

Anche la Puglia sembra (quasi) essere Covid-free come dimostra la conta dei nuovi casi che, negli ultimi giorni, si è sempre fermata a uno. Sempre meno contagi, quindi, ma la cosa più importante che spesso passa “inosservata” sono gli attuali positivi, le persone che stanno ancora combattendo contro il Coronavirus (o che ancora non sono risultate negative al tampone di controllo).

Sedici in provincia di Lecce, come è scritto nero su bianco nel report della Asl di Lecce, a cura del dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica.

Tanti, tantissimi i Comuni che hanno fatto i conti con uno o più casi durante i mesi clou dell’emergenza, ma che ora sono bianchi. 14 i paesi, grandi e piccoli che – nell’ultimo aggiornamento del 12 giugno – sono ancora ‘colorati’ secondo la fotografia della Asl.

Comuni con uno o più casi

Casarano 1 caso

Collepasso 1 caso

Copertino 1 caso

Corigliano d’Otranto 1 caso

Giurdignano 1 caso

Guagnano 1 caso

Lecce 3 casi. Sul capoluogo barocco va spesa una parola in più per un piccolo ‘giallo’. Nella cartina del bollettino regionale diffuso ieri, la città era tornata bianca, lasciando intendere che ci fossero 0 casi attualmente positivi nel capoluogo salentino.

Lizzanello 1 caso

Nardò 1 caso

Racale 1 caso

Salice salentino 1 caso

San Pietro in Lama 1 caso

Scorrano 1 caso

Squinzano 1 caso

Nessun caso legato alla casa di cura La Fontanella di Soleto.