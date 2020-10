Padre e figlia di 8 anni positivi al Coronavirus, maestre e compagni in quarantena. Scuola sanificata

Il contract-tracing, il lavoro di tracciamento dei contatti si sta rivelando, in questa fase delicata di convivenza con il virus, un’arma importante per arginare i focolai che potrebbero scoppiare. Così, ogni volta che un viene confermato un caso di Covid19, i Dipartimenti di Prevenzione rintracciano tutte le persone vicine, ricostruiscono i casi secondari per interrompere la catena di trasmissione e contenere in numeri. È stato così anche dopo che un padre e una figlia di otto anni sono risultati positivi. Scoperto il contagio, come impone il protocollo sanitario, è stata subito “isolata” la classe della bambina che frequenta la terza elementare nella scuola primaria Stomeo Zimbalo, di viale Roma, nella 167/A di Lecce, a pochi passi dalla Chiesa di San Sabino.

Le maestre e i compagni saranno sottoposti al tampone, mentre la scuola che ha già attivato ed eseguito tutte le procedure previste per la sanificazione dei locali e per la tutela di alunni, docenti e personale.

L’attenzione resta altissima per prevenire il contagio tra i banchi. I casi legati alle scuole, direttamente o indirettamente, hanno influito sulla curva dei contagi in Puglia tant’è che la Regione ha deciso di istituire con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Anna Cammalleri, un tavolo permanente per fare sintesi sulle procedure da seguire da parte dei Dirigenti scolastici e dai dipartimenti di prevenzione delle Asl per affrontare al meglio questa fase, una situazione “inedita” per tutti.

Il coordinamento regionale interistituzionale “permanente” – come ha spiegato Anna Cammalleri – sarà una strategia importante anche dare serenità a chi nella scuola lavora, alle famiglie degli studenti e agli alunni stessi che devono fare i conti anche loro con il momento indubbiamente complesso.