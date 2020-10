Un caso positivo in una scuola dell’infanzia di Tricase. Scatta il piano anti-covid

Giungono le prime conferme sul caso di positività al coronavirus che riguarda una sezione della scuola dell’infanzia di via Sandro Pertini a Tricase, un plesso distaccato della sede centrale di Via Apulia.

La dirigente scolastica Rina Mariano ha immediatamente allertato l’Asl ed ha attivato tutte le procedure inerenti al contact-tracing e finalizzate a risalire ai contatti stretti in modo da avviare all’isolamento preventivo gli interessati ed effettuare i tamponi.

Come è giusto che sia è assolutamente impenetrabile il muro della privacy anche se il caso di positività al coronavirus non dovrebbe riguardare i piccoli alunni della scuola bensì il personale adulto.

Intanto si alimentano le voci di una chiusura momentanea del plesso di via Pertini per permettere le operazioni di sanificazione.

Studente del Liceo artistico positivo al Coronavirus

È la settimana clou, quella attesa dagli esperti per valutare quale effetto avrebbe avuto la riapertura delle scuole sulla curva dei contagi. Come previsto, cominciano a contarsi i primi casi tra i banchi. Non c’è solo Tricase, sotto i riflettori è finito anche il Liceo artistico di Lecce, dove uno studente è risultato positivo. Anche in questo caso è scattato il protocollo anti-Covid per cercare di spegnere sul nascere i focolai che, negli ultimi giorni, hanno fatto crescere il numero dei contagi, fisso a tre cifre. Le lezioni sono state temporaneamente sospese giusto il tempo di ricevere tutti i risultati dei tamponi per scongiurare la presenza di altri contagi tra insegnanti e alunni.

Le autorità sanitarie in queste due settimane, dal suono della prima campanella, si erano preparate a gestire i casi scoppiati in classe. Una prova da superare dopo quella del turismo.