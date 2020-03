Coronavirus, sale il numero dei contagi in Salento: otto i casi

Si conclude una giornata “difficile” per la Puglia e il Salento che ha visto crescere, in poche ore, il numero dei contagi da Coronavirus. Dopo il caso dell’avvocato di Melendugno, ricoverato al “Santa Maria Novella” di Galatina e trasferito al “Vito Fazzi” e dell’ultra-novantenne di Copertino che si trova nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Lecce, è risultato positivo al Covid-19 un 61enne, anche lui della città del Santo dei Voli.

L’uomo, in attesa di conoscere il risultato del tampone, era rimasto a lungo in “isolamento” al Pronto Soccorso. La positività è arrivata in tarda serata. E dopo il bollettino ufficiale della Regione Puglia che aveva fermato a sette i numeri dei contagi in Provincia di Lecce. In realtà, dovrebbero essere otto anche se non è ancora chiara l’identità di tutti.

Dopo il paziente 1, il parrucchiere di Aradeo, la moglie anche lei positiva, il medico anestesista dell’ospedale di Copertino, la vecchietta ricoverata al Fazzi, l’avvocato di Melendugno, l’ultranovantenne che ha avuto contatti con il nipote tornato a casa da una regione del Nord e il 61enne resta “sconosciuta” la città di provenienza dell’altro paziente finito nel contatore dei contagi della Regione.

Alle 20.00 erano 39 i casi positivi in Puglia. Tre in provincia di Brindisi (due casi a San Pancrazio, il terzo nel capoluogo). I 15 test positivi, sui 92 effettuati solo nella giornata di oggi, si dividono quindi in questo modo: 1 provincia di Bari; 1 provincia Bat; 3 provincia di Lecce; 7 provincia di Foggia (tra questi c’è il caso deceduto).