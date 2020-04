Coronavirus, 74 nuovi casi in Puglia nel giorno in cui riaprono i lidi per i lavori. Uno in Salento

Ombrelloni e lettini resteranno chiusi chissà per quanto tempo, ma per non farsi trovare impreparati ad un eventuale riapertura, se i dali lo consentiranno, il Governatore Michele Emiliano ha firmato un’ordinanza valida fino al 3 maggio in cui autorizza i gestori e ai dipendenti degli stabilimenti balneari, dei parchi acquatici o delle aree marittime demaniali ad accedere alle strutture per i lavori di manutenzione, sistemazione, pulizia, allestimento e installazioni nelle spiagge in vista, si spera, dell’inizio della stagione. Purché – si legge – si rispettino le regole per evitare la diffusione dei contagi negli ambienti di lavoro.

La Regione dà, quindi, un segnale importante al settore turistico che si prepara ad affrontare un’estate di ‘convivenza’ con il Coronavirus. Per capire cosa accadrà tra poche settimane, bisogna guardare il presente e la curva disegnata dai contagi che in Puglia sembra aver iniziato la sua discesa dal plateau.

Il Bollettino

Nel bollettino – scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro – il contatore si è fermato a 74 nuovi casi portando il totale dei contagi in Puglia a 3258.

Su 1.640 tamponi effettuati in tutta la regione, 74 come detto sono risultati positivi. I nuovi casi sono così divisi:

16 nella Provincia di Bari

24 nella Provincia di Foggia

15 nella Provincia Bat

11 nella Provincia di Brindisi

7 nella Provincia di Taranto

1 nella Provincia di Lecce

Ancora alto, putroppo, il numero dei decessi. Undici persone hanno perso la vita: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto, 1 in provincia Barletta-Andra-Trani, 3 in provincia di Brindisi.

Il totale dei casi positivi in Puglia è di 3.258.

1.029 nella Provincia di Bari

330 nella Provincia di Bat

428 nella Provincia di Brindisi

780 nella Provincia di Foggia

427 nella Provincia di Lecce

235 nella Provincia di Taranto

25 attribuiti a residenti fuori regione

4 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 36.158 test. I pazienti guariti sono 334 (+11 rispetto a ieri).