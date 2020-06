Coronavirus, dopo 10 giorni un nuovo caso in provincia di Lecce: è l’unico in regione

Zero nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore e zero decessi. Questa la fotografia dell’andamento dell’epidemia in Puglia nell’aggiornamento di ieri del bollettino epidemiologico della Regione, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

La fine del lockdown, il lento ritorno alla normalità e l’apertura dei ‘confini’ che ha permesso gli spostamenti in Italia sembrano non aver inciso sulla curva dei contagi che ha continuato la sua discesa.

Anche oggi numeri bassissimi: un solo caso su 1.378 tamponi eseguiti. Ma la notizia risiede nella provenienza del nuovo contagio: è stato riscontrato in provincia di Lecce, dove non si avevano nuovi positivi da dieci giorni esatti.

Capitolo decessi: dopo lo 0 di ieri, oggi la conta fa registrare due morti (1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia), per un totale complessivo delle vittime che sale a 534. I guariti, invece, sono 3.572, dei quali 7 nelle ultime 24h. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 410 (8 in meno rispetto a ieri).

l totale dei casi positivi da Covid in Puglia, registrati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, è di 4.516 (148.627 test), così suddivisi a livello territoriale: